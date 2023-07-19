الدولار يصعد تزامناً مع قرار مرتقب برفع “الفائدة”

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ارتفع سعر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 15 شهراً مقابل سلة من العملات، بعد تحقيق مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية، تزامناً مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.04% عند 99.924 نقطة، بعد انخفاضه إلى 99.549 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، حيث ارتفع 0.10% مقابل الين الياباني إلى 138.83.

فيما سجل اليورو 1.1229 دولار بعدما وصل في وقت سابق إلى 1.12760 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22% إلى 1.3046 دولار بعدما وصل إلى 1.31440 دولار.