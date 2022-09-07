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الدولار يقفز لأعلى مستوى في 24 عامًا مقابل الين الياباني

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 7:23 مساءً

المناطق_رويترز

 

يواصل الدولار الأمريكي صعوده المستمر أمام العملات العالمية، وسجل أعلى مستوى له في 24 عاما مقابل الين الياباني.

 

قفز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال التعاملات اليوم الأربعاء مستفيدا من التناقض بين سياسة نقدية تيسيرية في اليابان وسياسة متشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي المصمم على خفض التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

 

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وصعدت العملة الخضراء إلى 144.99 ين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/أب 1998 مواصلة الاقتراب من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147.43 ين الذي سجلته في عام 1998.

 

وتمكنت العملة اليابانية من تقليص خسائرها بعض الشيء إلى 144.50 ين مقابل الدولار.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 7:23 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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