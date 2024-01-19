“الدول الآمنة” عند اندلاع “الحرب النووية”

المناطق_متابعات

أدى تصاعد الصراع العالمي طوال عام 2023 إلى تكهنات بأن الحرب العالمية الثالثة قد تكون على الأبواب، لذا يحرص الذين يشعرون بالقلق إزاء احتمال نشوب حرب نووية على معرفة أين ستكون البلدان الأكثر أمانًا في العالم.

وفي هذا الصدد، أصدرت صحيفة “dailymail” البريطانية قائمة بهذه الدول، والتي شملت القارة القطبية الجنوبية، والأرجنتين، وبوتان، وتشيلي، وجزر فيجي، وغرينلاند، وأيسلندا، وإندونيسيا، ونيوزيلاندا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتوفالو.

وتعددت الأسباب التي جعلت من هذه الدول وجهات أكثر أمناً في حالة اندلاع الحرب، ومن أبرزها بعدها الجغرافي عن مناطق النزاع في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ومنطقة بحر اليابان حيث توجد الكوريتان، إلى جانب تميزها بتضاريس طبيعية قادرة على حماية السكان.