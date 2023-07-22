الدوما الروسي: تصريحات زيلينسكي بشأن استهداف جسر القرم إقرار منه بـ”إرهاب الدولة”

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قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي “ليونيد سلوتسكي”، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن جسر القرم تعد إقرارا منه بـ”إرهاب الدولة”، مؤكدا أن رد موسكو على ذلك سيكون واضحا.

وأضاف سلوتكسي ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن زيلينسكي أعلن جسر القرم هدفا عسكريا لكييف بموافقة ضمنية من الغرب في منتدى “آسبن” الأمني، مشيرا إلى أن (كييف) تتلقى من رعاتها تسهيلات مباشرة وأموالا لقتل المدنيين بما في ذلك بالذخائر العنقودية والمقذوفات ذات رؤوس اليورانيوم.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت تعرض جسر القرم – /الاثنين/ الماضي – لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، فضلا عن تضرر طريق السيارات في الجسر