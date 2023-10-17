«الدون».. ماكينة أهداف لا تتوقف

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام بتسجيل ثنائية جديدة مع منتخب بلاده في المباراة التي جمعت منتخبي البرتغال والبوسنة والهرسك ضمن الجولة الثامنة من تصفيات «يورو 2024» التي انتهت بفوز البرتغال بخماسية نظيفة.

واستطاع رونالدو تسجيل الهدف الأول (د:4 – ضربة جزاء)، وعاد ليسجل ثاني أهدافه (د:20) بصناعة من زميله جواو فيليكس.

وبهذه الثنائية رفع رونالدو رصيده إلى 126 هدفاً دولياً، ويعتبر أول لاعب في التاريخ يسجل تسعة أهداف مع منتخب بلاده بعمر الـ38 عاماً، إضافة إلى أنه أصبح هداف العام 2023 بعدما وصل لهدفه رقم 40 بفارق هدف عن إيريلينغ هالاند، إضافة إلى أن النجم البرتغالي واصل تزيين مسيرته الكروية بالوصول للمساهمة رقم 1101 في مسيرته مع كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.