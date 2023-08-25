“الدويد”.. أقدم القرى والمواقع التاريخية بالحدود الشمالية

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تُعد “قرية الدويد” الواقعة شرق محافظة العويقيلة بنحو 20 كيلو مترًا ،بمنطقة الحدود الشمالية واحدة من أقدم القرى والمواقع التاريخية المهمة في المنطقة وموارد المياه، التي تحتضن نحو 200 بئر كانت موردا لأهل البادية في الماضي، وكانت ملتقى لتجار نجد والعراق والشام قبل نحو 7 عقود .

ويقع ضمن القرية “سوق المشاهدة ” الذي لا تزال آثاره باقية حتى اليوم، ومسجد الدويد القديم أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، والبالغ مساحته قبل التطوير 137.5 م2، وستزداد بعد ترميمها بمواد عالية الجودة ومبنية وفقًا لمعايير تراثية مختلفة عن المباني الحديثة إلى 156.01 م2، فيما ستبلغ طاقته الاستيعابية 54 مصليا، بعد أن كانت الصلاة متوقفة فيه خلال الأعوام السابقة، بالإضافة لمدرج ترابي لهبوط الطائرات قبل سبعة عقود، ويعد من أقدم مدارج هبوط الطائرات بالمملكة، وما زالت آثاره باقية حتى الآن، وقد أنشئ من قبل شركة التابلاين التي أسهمت في بداية تطوير وتقديم الخدمات لكثير من مدن ومحافظات، ومراكز وقرى الحدود الشمالية، وكان يوجد فيها آنذاك العديد من الإدارات الخدمية ومنها الجمرك والجوازات وغيرها.

يذكر أن الملك سعود بن عبد العزيز “رحمه الله “قد حط في “قرية الدويد” في إحدى زياراته لمنطقة الحدود الشمالية، ويظهر أنها أولى زياراته لما كان محافظ محافظة الأنابيب الأمير محمد السديري مقيماً فيها قبل انتقاله إلى عرعر.