الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون

المناطق_واس

شارك الديوان العام للمحاسبة ، في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة من أهمها خطة التدريب لعامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤م)، والخطة الاستراتيجية للتدريب لمدة (ثلاث) سنوات، وتحديث عدد من أدلة العمل المشتركة، إضافةً إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع العشرون لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والمقرر عقده -بمشيئة الله- خلال شهر أكتوبر القادم في سلطنة عُمان.

وأكد النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام المكلف – ممثل الديوان في هذا الاجتماع – يحيى الحسني , أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة والدواوين الشقيقة بدول المجلس؛ لتحقيق الأهداف المنشودة منها.