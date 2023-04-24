الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

صدر اليوم عن الديوان الملكي بيان يؤكد أن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وجاء البيان من الديوان الملكي على النحو التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيتتتتتصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وأضاف: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.