“الذكاء الاصطناعي” قد يهدد البشرية

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حذر رئيس شركة مايكروسوفت، ونائب رئيس مجلس الإدارة براد سميث، من أن الذكاء الاصطناعي يُمكن استخدامه كسلاح مميت، موضحاً أن كل تقنية تم اختراعها لديها القدرة على أن تصبح أداة مفيدة وسلاحاً في نفس الوقت.

وأضاف أنه علينا أن نضمن أن يظل الذكاء الاصطناعي خاضعاً للسيطرة البشرية، سواء كانت حكومة، أو جيشاً، أو أي نوع من المنظمات، التي تفكر في استخدامه لأتمتة البنية التحتية الحيوية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI” المالكة لـ “ChatGPT”، سام ألتمان، قد قال هو والمديرون التنفيذيون لشركة “DeepMind” التابعة لـ”جوجل”، في شهر مايو الماضي، إن الذكاء الاصطناعي يشكل خطراً قد يسبب انقراض الإنسان مثل الخطورة التي تسببها الحرب النووية.