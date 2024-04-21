الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد استقالتك !

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ابتكر باحثون يابانيون أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين الذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة، لمساعدة الشركات على تقديم دعم معيّن لموظفيها، من أجل إثنائهم عن الاستقالة.

والأداة، التي أنشأها أستاذ في جامعة (طوكيو سيتي يونيفرسيتي)، بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تحلل بيانات الموظفين، بدءاً من معدّل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم، كعمرهم وجنسهم. وأوضح البروفيسور ناروهيكو شيراتوري، أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية.