الذكاء الاصطناعي يطيح بهذه الوظائف.. تعرف إليها

إلى ذلك، يمكن كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو جدولة أمور بسيطة لأشياء مثل إعداد المواعيد أو إلغائها بسهولة من قبل مصادر خارجية مثل ChatGPT، وفق أوديد نيتزر الأستاذ بكلية كولومبيا للأعمال.

وقال: “لا يكاد يوجد أي إبداع، فلماذا نكتب كل شيء بدلاً من أن نقول للآلة، أنا بحاجة إلى تحديد موعد لاجتماع في هذا التاريخ”.

كتابة متوسطة المستوى

بدوره، أشار ديفيد أوتور الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتخصص في العمل، إلى بعض وظائف ذوي الياقات البيضاء متوسطة المستوى باعتبارها وظائف يمكن أن يتولاها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمل مثل كتابة خطابات الموارد البشرية، وإنتاج نسخة إعلانية وصياغة البيانات الصحفية.

وأضاف أنه “الروبوتات ستكون أكثر في مجال الأشخاص الذين يقومون بمزيج من المهام البديهية والدنيوية مثل كتابة نسخة إعلانية أساسية، أو مسودات للمستندات القانونية. هذه مهارات متخصصة، ولا شك في أن البرامج ستجعلها أرخص وبالتالي تقليل قيمة العمل البشري”.

التخطيط الإعلامي والشراء

كذلك من المحتمل أن تتأثر الصناعات الإبداعية أيضاً. فقد قال المدير التنفيذي للإعلانات مارتن سوريل، مؤسس WPP، أكبر مجموعة للإعلانات والعلاقات العامة في العالم، في جلسة حديثة، إنه يتوقع أن تصبح الطريقة التي تشتري بها الشركات المساحات الإعلانية آلية “بطريقة فعالة للغاية” في غضون خمس سنوات.

وأضاف: “لذلك لن تعتمد كعميل على مخطط إعلامي أو مشتري يبلغ من العمر 25 عاماً، ولديه خبرة محدودة، لكنك ستتمكن من تجميع البيانات. هذا هو التغيير الكبير”.

الوظائف القانونية

وأخيراً الوظائف القانونية، حيث تُترجم قدرات ChatGPT جيداً إلى مهنة المحاماة، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي والمهنيين القانونيين.

فيما نجح روبوت ChatGPT مؤخراً في اجتياز امتحان كلية الحقوق وحصل على درجة النجاح بعد كتابة مقالات حول موضوعات تتراوح من القانون الدستوري إلى الضرائب والأضرار.

وتعد النماذج والوثائق القانونية الشائعة بما في ذلك اتفاقيات إيجار المنزل والوصايا واتفاقيات عدم الإفشاء قياسية إلى حد ما ويمكن صياغتها بواسطة روبوت متقدم.