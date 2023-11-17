الذكاء الاصطناعي يُطور “ويندوز 10”

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تخطط شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، لإطلاق ميزة “كوبايلوت” الجديدة لنظام التشغيل “ويندوز 10″، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على كتابة التعليمات البرمجية، وإنشاء المستندات، وكتابة البريد الإلكتروني.

وتعمل الميزة على تحليل النصوص وتقديم اقتراحات للكلمات أو العبارات التي يمكن إضافتها، حيث يمكن للمستخدمين قبول أو رفض هذه الاقتراحات أو تعديلها حسب الحاجة.

وكانت الميزة قيد الاختبار في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، ولكن سيتم إصدارها الآن للجمهور للمرة الأولى، حيث ستكون مُتاحة للمُشتركين في Microsoft 365 الذين يستخدمون إصدار Windows 10 21H2 أو أحدث.