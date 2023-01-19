الذهب يتألق مع تقييم المستثمرين فرص إبطاء رفع الفائدة الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1906.01 دولار للأوقية (الأونصة). لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 % إلى 1906.00 دولار.

وأشار بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إلى أنهم سيدعمون المضي قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال باتريك هاركر رئيس المجلس في فيلادلفيا ولوري لوجان نظيرته في دالاس إنهما يدعمان وتيرة أبطأ للتشديد النقدي بحسب رويترز.

ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 31 يناير والأول من فبراير . وفي العام الماضي، أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، إن الأسواق لا تزال تتوقع ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير شباط وتخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر ، وإن الذهب يستمتع بتوقعات تراجع التشديد النقدي.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

ولكن حد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % . وصعود العملة الأمريكية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.