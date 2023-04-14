الذهب يتجه إلى ثاني مكسب أسبوعي مع ضعف الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب “رويترز” صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2044.09 دولار للأوقية، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه أمس الخميس، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2059.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أبريل 2020، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع، علاوة على ذلك زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع. هذه القراءات، إلى جانب المخاوف من ركود متوسط، ساعدت على ارتفاع سعر الذهب 1.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 26.04 دولار للأوقية، مسجلة ذروة عام. وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1055.14 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1508.57 دولار.