الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي طفيف وسط توقعات رفع الفائدة

من جانبه، قال «إدوارد مئير» محلل المعادن في ماريكس، إن الذهب يكافح للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، وهو ما يقلل من الحافز لشراء الذهب نوعًا ما، لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق.