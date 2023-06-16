الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي طفيف وسط توقعات رفع الفائدة

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تراجعت أسعار الذهب بالسوق العالمي في تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمالية رفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) ليسجل (1954.83) دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.2%) ليسجل (1967.30) دولار، وفقًا لـ«وكالات أنباء».
كان الذهب هبط لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،في بداية تعاملات أمس الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع، بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق حول إشارات الاحتياط الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
من جانبه، قال «إدوارد مئير» محلل المعادن في ماريكس، إن الذهب يكافح للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، وهو ما يقلل من الحافز لشراء الذهب نوعًا ما، لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق.
ويعد الذهب ملاذًا آمنًا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وحول أسعار المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (23.8451) دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيرًا يذكر وسجل (985.55) دولار. ويتجه الفضة والبلاتين لتكبد خسارة أسبوعية.