الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1662.79 دولار للأوقية (للأونصة) بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1666.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 943.43 دولار، بينما لم يطرأ على البلاديوم تغير يذكر واستقر عند 1962.41 دولار.