الذهب يتراجع 2 % مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة

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تراجعت أسعار الذهب بما يصل إلى 2 في المائة اليوم لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1785.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 1771.89 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 في المائة مسجلة 1794.40دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن الذهب انخفض بنسبة 0.8 في المائة بعدما أشارت تصريحات جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقال باول أمس إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح الاحتياطي الاتحادي التضخم بقوة.

والذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.1 في المائة إلى 23.39 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.6 في المائة إلى 1012.50 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1882.75 دولار.