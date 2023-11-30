الذهب يتماسك قبل اختبار التضخم الأمريكي

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استقرت أسعار الذهب اليوم، وتحركت في نطاق ضيق لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو، أمس. ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق خمسة دولارات تقريبًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.95 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 % إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1023.42 دولار للأوقية.