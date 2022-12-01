الذهب يرتفع بدعم خفض وتيرة رفع الفائدة ويواصل مكاسبه للجلسة الثالثة

المناطق_الرياض

واصلت أسعار الذهب مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع الدولار بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 8.3 في المائة في نوفمبر لينهي خسائر استمرت 7 أشهر بعد استقبال المستثمرين تصريحات باول في معهد بروكينجز باستحسان.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

لكن باول حذر أيضا من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1778.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:18 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1778.70 دولار للأوقية، وفقا لـ”رويترز”.

وانخفض الدولار 0.5 في المائة خلال اليوم مما يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 22.07 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1034.75 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1889.63 دولار للأوقية.