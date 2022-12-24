الذهب يرتفع بعد تباطؤ التضخم الأمريكي

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % لتبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2 % خلال الأسبوع في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 0.1 % في نوفمبر بعد ارتفاعه 0.4 % في أكتوبر، بينما سجل التضخم مزيدا من التباطؤ.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من 1 % الخميس بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تعافيا أسرع من التقديرات السابقة، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي أكثر حرصا على التصدي للتضخم.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو اثنين في المئة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 4.3 % إلى 1019.72 دولار، وارتفع البلاديوم 3.6 % إلى 1741.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تحقيق مكاسب أسبوعية.