الذهب يرتفع في ظل تماسك الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات أمريكية قوية بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2253.94 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2274.60 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 25.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 907.45 دولارات، بينما صعد البلاديوم 1.2% إلى 1008.44 دولارات.