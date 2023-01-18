الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعائدات السندات

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم “الأربعاء” مع تراجع الدولار وعائدات السندات بعدما أشارت بيانات لانحسار التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1923.92 دولار للأوقية “الأونصة”

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة هي الأخرى إلى 1925.20 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في ديسمبر مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة والأغذية في دليل على تباطؤ التضخم.

وزادت أسعار الفضة الفورية 1.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وقفز البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1073.25 دولار بينما صعد البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1791.75 دولار للأوقية.