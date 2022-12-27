الذهب يرتفع مع تخفيف الصين قيود مواجهة “كورونا”

المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب فوق حاجز 1800 دولار، اليوم الثلاثاء، بعد قرار الصين تخفيف المزيد من قيود كوفيد-19، لكن ارتفاع عوائد السندات أدى إلى كبح المكاسب.

وصعد الذهب 0.5 بالمئة إلى 1806.69 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1331 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1816.70 دولار.

وقلص مؤشر الدولار الخسائر واستقر مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء تخفيف الصين قواعد الحجر الصحي، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها خلال شهر تقريبا.

وتزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 24.04 دولار، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1008.49 دولار، بينما قفز البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1797.75 دولار.