الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2010.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولارًا، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2012.40 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.61 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 885.38 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 926.54 دولار.