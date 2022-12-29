الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لمؤشرات جديدة بشأن الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه % في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 %. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة بحسب رويترز.

وسيدرس المتعاملون أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي تصدر الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش لمعرفة تأثيرها المحتمل على استراتيجية الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة.