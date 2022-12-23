الذهب يرتفع مع ترقب بيانات أمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم اليوم لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بالنسبة لرفع سعر الفائدة.