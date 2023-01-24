الذهب يرتفع 0.2 % بفضل انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء وسط تراجع للدولار، ومن المرجح أن تظل أسعار المعدن النفيس على المدى القريب متوقفة على بيانات اقتصادية أمريكية من المرتقب نشرها هذا الأسبوع وقد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1935.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (06:00) بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1935.60 دولار.

ولا تزال مراكز اقتصادية رئيسة مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة، ما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام الماضي المقرر نشرها يوم الخميس، وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “أي مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الأمريكي سينظر إليها على أنها سبب لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتخفيف وتيرة التشديد، وهو ما من شأنه أن يدعم الذهب، الذي سيستقطب تدفقات الملاذات الآمنة”.

وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب، إذ أنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1055.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1712.57 دولار.