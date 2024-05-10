الذهب يستعيد بريقه وسط بيانات تعزز رهانات خفض الفائدة الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية زيادة بـ 0.2 % إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار 2.2 % منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 2356.90 دولار. وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “استعاد الذهب بريقه هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأمريكية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي”.

ويتوقع المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وأضاف ووترر أن تقارير التضخم لديها القدرة على تغيير الوضع “فيما يتعلق بالجدول الزمني المتوقع لخفض أسعار الفائدة”، وإذا تبين أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو الخميس أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 28.38 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 % إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 971.50 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.