الذهب يقفز أكثر من 2 % بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات

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قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 في المائة اليوم لتستقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات السندات وعمليات شراء فنية في حين تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحسب “رويترز” ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 في المائة إلى 1712.20 للأونصة بحلول الساعة 1055 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1555 بتوقيت جرينتش) مسجلا أعلى مستوياته منذ السابع من أكتوبر.

وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 2 في المائة إلى 1714.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 في المائة مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوعين أمام العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات السندات الأمريكية أيضا.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس المقبل، ويتوقع اقتصاديون تراجع الأرقام الأساسية الشهرية والسنوية إلى 0.5 في المائة و6.5 في المائة على الترتيب.

واستفادت المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاع الذهب، حيث زادت الفضة 3.3 في المائة إلى 21.47 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر يونيو.

وربح البلاتين 1.5 في المائة ليصل إلى 993.96 دولار، وارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1915.64 دولار للأوقية.