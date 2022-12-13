الذهب يقفز 2 % بدعم رهانات على خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

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قفزت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة اليوم إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكيين، ما يعزز توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب “رويترز” ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 1817.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 في المائة إلى 1830.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء استراتيجيات السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز “الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضا بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر وسط هبوط أسعار البنزين والسيارات المستعملة، ما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم خلال سنة تقريبا.

وعقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، هبط مؤشر الدولار أكثر من 1 في المائة إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضا عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد سياسته الساعة 1900 بتوقيت جرينتش غدا، ويلي ذلك مؤتمر صحافي لرئيس البنك جيروم باول.

كما يجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 في المائة إلى 23.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 4.1 في المائة إلى 1042.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 4.3 في المائة إلى 1969.25 دولار.