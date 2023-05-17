الذهب ينخفض بفعل تصريحات حفزت الدولار على الصعود

المناطق_الرياض

تراجع الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما أثارت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شكوكا في إقدام البنك على خفض الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1981.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 27 أبريل وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1984.90 دولار.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز إن قفزة الدولار المدفوعة جزئيا بتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي “التي تميل لتأييد رفع الفائدة بصفة عامة” ضغطت على أسواق المعادن.

وأضاف أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها من شأنه أن يدعم الذهب لكن معظم المشاركين في السوق لا يرون ذلك فيما يبدو.

وبحسب “رويترز”، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين بالكونجرس كيفن مكارثي على عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين العام.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في سبعة أسابيع مما نال من جاذبية المعدن النفيس الذي ينافس العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وقال رئيس الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي أمس الثلاثاء إن “من السابق جدا لأوانه الحديث عن خفض الفائدة” بينما قالت رئيسة الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن أسعار الفائدة لم تصل بعد لنقطة يمكن الإبقاء عليها عندها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر عند 23.74 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1068.74 دولار وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1488.23 دولار.