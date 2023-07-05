الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

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تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب “رويترز” انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واتفق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، بحسب محضر الاجتماع الصادر اليوم، حتى مع توقع السواد الأعظم من المجلس أنه ستكون هناك حاجة في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 في المائة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم 1 في المائة إلى 1255.78 دولار.