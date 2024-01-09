“الرؤية المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة” جلسة ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

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عُقدت ضمن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “الطريق إلى النسك” بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – في مدينة جدة جلسةً حوارية بعنوان “الرؤية المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة”.

وشارك في الجلسة معالي نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان المشاط, ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد, والرئيس التنفيذي لشركة كِدانة للتنمية والتطوير محمد بن ناصر المجماج.

وأوضح الدكتور مشاط أن المملكة وظفت قدراتها البشرية والتقنية والمالية لتيسير وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين في شهري رجب وشعبان قد يصل إلى أكثر من مليون معتمر.

من جانبه أوضح الدكتور الرميح، أن دور منظومة النقل “أساسي”, مبيناً أن الحل المناسب لخدمة الأعداد المستهدفة يتمثل في النقل العام عبر حافلات مكة والمدينة وقطار الحرمين السريع.

بدوره أشار المهندس البليهشي، إلى أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل مع شركائها على تعزيز وإثراء تجربة الحاج من خلال الاهتمام بالمواقع الإسلامية الأثرية لضمان إيجاد تجربة نوعية لضيوف الرحمن عند زيارته لهذه المواقع.

وبين أن “رؤى المدينة” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

فيما أبان المهندس الرشيد، أنه تم إطلاق الهوية المعمارية لمكة المكرمة خلال الفترة الماضية، تعزيزاً للمكانة التي تحفل بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عاداً مشروع نقل مكة أكبر مشروع نقل في مكة بتكلفة مقدارها 114 مليون ريال.

من جهته أكد المجماج أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير مرتبطة بالهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، وتعمل على جوانب عديدة، الأول مرتبط بموسم الحج والآخر بساكني مكة وزائريها، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير جبل الرحمة الذي عملت عليه شركة كِدانة للتطوير والتنمية حقق المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط عن فئة المشاريع الثقافية.