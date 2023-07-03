الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تثري رحلة حجاج بيت الله الحرام بمسابقة “روحٌ من الحرم”

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسابقة “روحٌ من الحرم” التي تهدف إلى إثراء الجانب المعرفي لحجاج بيت الله الحرام بطرق تحفيزيه مبتكرة من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطرق تفاعلية شيقة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية و المعرفية علي بن حامد النافعي أن هذه المسابقة تهدف لإثراء الفكر والمعرفة لضيوف الرحمن من خلال طرح الأسئلة الفكرية المتنوعة في شتى المجالات المعرفية المختلفة كالعلوم الشرعية والتاريخ والحضارة الإسلامية وجوانب الوسطية و الاعتدال، وكذلك تعزيز قيم الإنسانية التي عايشها حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم، وذلك في سبيل سعي الوكالة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الفكرية و المعرفية النوعية لكافة زوار و قاصدي بيت الله الحرام و إثراء رحلتهم المباركة.