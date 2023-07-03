الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين

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دانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والذي خلف شهداء وعشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: “إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني”.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.