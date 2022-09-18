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الرئيس الأمريكي يصل إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 2:07 صباحًا

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صل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث التي تُقام، غدًا الإثنين، في كنيسة وستمنستر.

وسيحضر الجنازة مئات من القادة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب حوالي 2000 ضيف آخر، فيما لم تتم دعوة قادة روسيا وأفغانستان وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية.

وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أن بايدن سيحضر يوم الأحد حفل استقبال ينظمه الملك تشارلز الثالث، وتحدث الرئيس الأمريكي مع تشارلز عبر الهاتف يوم الأربعاء الماضي؛ حيث تعهدا بالحفاظ على العلاقة الخاصة بين بلديهما.

يُذكر أن الملكة إليزابيث توفيت عن عمر، ناهز 96 عامًا، في الثامن من سبتمبر الجاري بعد اعتلائها عرش بريطانيا على مدى 70 عامًا.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 2:07 صباحًا
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