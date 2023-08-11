الرئيس الأمريكي يعلن حرائق الغابات في هاواي “كارثة كبرى”

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنَّ حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي “كارثة كبرى”، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنَّ الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.

وأفادت السلطات الأمريكية بأنَّ ما لا يقل عن 36 شخصاً لقوا حتفهم جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي، ودمّرت بلدة تاريخية.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لجزيرة ماوي، وأجّجتها رياح إعصار عاتية إلى أحياء على الجانب الغربي من جزيرة ماوي، وقطعت معظم الطرق.