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الرئيس الأوكراني: استعدنا 6 آلاف كلم مربع من القوات الروسية

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 2:05 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر تطورات الأوضاع على ساحة المواجهة مع القوات الروسية.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

جاء ذلك في كلمة مصورة له، بثها على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن قوات بلاده مستمرة في التقدم.

وتشن أوكرانيا هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية في شرق البلاد، بعد أن نجحت الأخيرة في السيطرة على مساحات من الأراضي منذ بداية الحرب قبل 6 أشهر.

وعلى الرغم من النجاحات التي تعلنها أوكرانيا، يحذر بعض المحللين العسكريين من أن التقدم السريع للأوكرانيين قد يتركهم في حالة من الإرهاق وعرضة لهجوم روسي مضاد.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 سبتمبر 2022 - 2:05 صباحًا
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