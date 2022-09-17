الرئيس الأوكراني يحثّ المجتمع الدولي على إدانة “الإرهاب الروسي”

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الجمعة المجتمع الدولي إلى إدانة “الدولة الإرهابية” الروسية، وذلك في أعقاب اكتشاف مقابر جماعية حول مدينة إيزيوم في شرقي أوكرانيا.

وبعد العثور على ما لا يقل عن 440 قبرا حتى الآن في بلدة بمنطقة خاركيف، قال زيلينسكي إنه “من المبكر جدا الحديث عن عدد الأشخاص المدفونين هناك”، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية.

وفي كلمته الليلية المصورة ليل الجمعة، حذر زيلينسكي أيضا من وقوف العالم مكتوف الأيدي بينما تقوم “الدولة الإرهابية” الروسية بقتل وتعذيب المدنيين، مطالبا بفرض عقوبات أشد صرامة على موسكو.

وأضاف “هناك بالفعل أدلة واضحة على التعذيب والمعاملة المهينة للناس. فضلا عن ذلك، هناك أدلة على أن الجنود الروس، الذين لم تكن مواقعهم بعيدة عن هذا المكان، أطلقوا النار على المدفونين على سبيل التسلية”.

وقارن زيلينسكي ما تم اكتشافه في إيزيوم قبل أيام بمذبحة بلدة بوخا الواقعة على مشارف كييف في الربيع الماضي، مكررا دعوته إلى تشكيل محكمة دولية لمحاسبة روسيا على جرائمها في أوكرانيا.