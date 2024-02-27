الرئيس الأوكراني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

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وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا والوفد المرافق له، في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق), وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين, وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.