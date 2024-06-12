الرئيس الأوكراني يصل جدة

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وصل إلى جدة، اليوم، فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن سليمان الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.