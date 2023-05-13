الرئيس الإيطالي يجتمع مع نظيره الأوكراني في العاصمة روما

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اجتمع الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا” اليوم السبت بنظيره الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في العاصمة “روما” خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير للبلاد.

ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية لاستقبال الرئيس الإيطالي لزيلينسكي ، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين قبيل بدء اجتماعهما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني أيضا مع رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني” والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي زيارة زيلينسكي الأولى إلى إيطاليا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.