الرئيس الباكستاني يزور المسجد النبوي

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زار الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية مساء اليوم المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما .

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية برئاسة المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل فخامة الرئيس الباكستاني إلى المدينة المنورة في وقت سابق اليوم بعد أدائه مناسك الحج.