الرئيس التنفيذى لمجموعة “روشن” يستعرض “رؤية روشن لأسلوب حياة جديد ” في القمة العربية لريادة الأعمال

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يشارك ديفيد غروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور العقاري الأكثر موثوقية في المملكة في القمة العربية لريادة الأعمال في دبي، وهي واحدة من أبرز فعاليات أجندة الأعمال الإقليمية، حيث سيتحدث ديفيد عن تجربته في قيادة مشروع من المشاريع الكبرى التي ستغير المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار، صرح ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن قائلاً “إنه لشرف ومسؤولية كبيرة أن أقود مشروعاً ضخماً بهذا الحجم والطموح لتقديم مفهوم جديد للعيش في المملكة. لذا، من بين أهم النقاط التي أسلط عليها الضوء في كلمتي هي كيفية الحصول على نتائج تقودنا في النهاية إلى تحسين نوعية حياة الملايين من الناس. إن مشاريعنا الكبرى تعتبر من المشاريع المعقدة التي تتطلب تخطيطاً لسنوات ومجموعة واسعة من الممارسات، وأنا أتطلع إلى مشاركة تجربتي مع الجمهور والضيوف الكرام من خلال الكلمة التي سألقيها بعنوان: كيفية قيادة المشاريع الكبرى “.

وكان اسم ديفيد جروفر قد أدرج مؤخراً في كتاب القادة +966 من أرابيان بزنس من بين أفضل 50 قائد للأعمال في المملكة لعام 2023. كما سبق وأن أُدرج في قائمة مجلة 100 باور من “كونستركشن ويك الشرق الأوسط ” في المرتبة الثالثة لفئة المطورين. وقد أتاح له الظهور في القمة العربية لريادة الأعمال، فرصة تبادل الأفكار حول مشاريع مجموعة روشن التي تهدف الى تقديم مفهوم الحياة العصرية ­المتكاملة لسكان المملكة – حيث تجمع أحياء “روشن” بين المنازل ذات الجودة العالية والمساحات الخضراء والشوارع صديقة المشاة والكثير من وسائل الراحة التي تضم مرافق الرعاية الصحية والمطاعم والمقاهي. لقد أصبحت “روشن” أول مشروع ضخم من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة يُسلَم عملائه وحداتهم بعد أن تلقى عدداً لم يسبق له مثيل من الطلبات، فنجخت في تسليم المرحلة الأولى من مشروعها الضخم “سدرة” في مدينة الرياض، ومن ثم أعلنت عن مشروع “العروس” في جدة و”الفلوة” في الهفوف و”وارفة” بحي الجنادرية بالرياض، وذلك جزء من مشاريعها الضخمة متعدد الأصول القادمة والتي تهدف بها “روشن” توفير منازل لنحو 2.2 مليون شخص بحلول عام 2030.

يعد اجتماع القمة العربية لقادة الأعمال حدثاً هاماً يجمع أبرز القادة والمؤثرين لتبادل الأفكار والتغلب على التحديات والكشف عن الفرص الجديدة التي من شأنها أن تطور عالم الأعمال في المنطقة العربية. وسيضم اجتماع هذا العام متحدثين مشهورين مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وبطل العالم السابق في الملاكمة أمير خان والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو ، مما يجعله أحد أبرز الأحداث على صعيد الأعمال لهذا العام.