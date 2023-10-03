الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق يدشن جناح السعودية في معرض الطرق الدولي

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دشن معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، جناح السعودية في المعرض العالمي للطرق المقام في التشيك.

ويستعرض الجناح الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الـ3، وإستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، بالإضافة للتقنيات المستخدمة في أعمال الطرق، ومنها 18 معدة للمسح والتقييم، والمختبرات المركزية التي يتم من خلالها اختبارات الأبحاث والدراسات البحثية العلمية التي يجري العمل عليها.

كما تستعرض الهيئة عدداً من أجهزة المحاكاة العلمية المستخدمة في قياس الأبحاث والدراسات العلمية، والخلطات الإسفلتية المطورة، وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع، وأهم ممكنات البنية التحتية للطرق.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وهو الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة كونها مركزاً لوجستياً عالمياً، وذلك من خلال وجود شبكة طرق مترابطة مع جميع المناطق الحيوية، بما يدعم الحركة الاقتصادية واللوجستية.