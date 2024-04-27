فيديو المناطق

الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي: ممارسة الرياضة من أهم سُبل الوقاية من الأمراض

27 أبريل 2024 - 3:09 مساءً
Oplus_131072

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور “خالد الشيباني”، أن وزارة الصحة تحولت من منظومة خدمية تقدم الاستشارات الطبية وتجري العمليات الجراحية، إلى منظومة أكثر تطورا بحيث تكون منظمة متكاملة الخدمات.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي” عبر قناة “السعودية”، أن أثر ذلك ظهر على متوسط عمر المواطن السعودي داخل المملكة، حيث نجح القطاع الطبي في تنفيذ الخطة التي وضعها في زيادة متوسط عمر المواطن بأكثر من سنتين.

أخبار قد تهمك

 

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة من أهم سُبل الوقاية من الأمراض، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.

 

الوسوم
27 أبريل 2024 - 3:09 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى