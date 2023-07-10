الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية: أكثر من 14 دولة مشاركة في ورشة الاستزراع المائي وتهدف إلى الأمن الحيوي

قال “علي الشيخي” الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وجهت كافة الجهود لدعم قطاع الثروة السمكية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الهيئة الإقليمية تنظم اليوم ورشة عمل على أرض المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 14 دولة، بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب في الاستزراع المائي والحفاظ على الأمن الحيوي.

وأكد أن المملكة أثبتت على مدى العقود الأخيرة قدرتها على الاستزراع المائي، حتى أصبحت قاطرة دول المنطقة في هذا المجال.