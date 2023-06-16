الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة والتعريف بها في رؤية 2030: لدينا 10 أهداف استراتيجية في الرؤية تقاس مؤشراتها بشكل دوري

قال “خالد البكر” الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة والتعريف بها في رؤية 2030، إن البرنامج بمفهومه الواسع عمل تقوم به الدولة بمختلف قطاعتها وأنشطتها من أجل تنفيذه.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “أبلغ من الكلام”، أن البرنامج الذي هو من ضمن خطة واستراتيجية المملكة 2030، الذي تبناها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق التقدم في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والتقنية والبيئية والتكنولوجية والفنية، بالإضافة إلى المجالات المتشعبة الأخرى، يهدف لخدمة المجتمع بكافة شرائحه.

وأوضح أنه تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية وفقاً للرؤية السعودية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستتضمن تنفيذ وإقامة العديد من المشاريع الأخرى، التي ستعمل على إنجاز وتحقيق تطلعات شعب المملكة.

وأكد أن البرنامج أطلق منصة للهوايات تضم أكثر من 400 ناد، داعياً ذوي الإعاقة السمعية للتسجيل فيها، للاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن جودة الحياة تختلف من شخص إلى آخر وهدف البرنامج هو تعزيز الأنماط الإيجابية في المجالات المختلفة.