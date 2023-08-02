الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار”: سنبني منتجعات كاملة في مجالات عدة وسنعمل على دعم توظيف أبناء الوطن في المدن الواعدة

قال الدكتور “فهد بن مشيط” الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار”، إن الشركة ستعمل على بناء منتجعات متكاملة في مجالات عدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المنتجعات التي ستنفذها الشركة ستعمل من خلالها على دعم توظيف أبناء الوطن في المدن الواعدة.

وأوضح أن قيادة المملكة حريصة كل الحرص على دعم كافة الشركاء والمستثمرين، حتى تكون المملكة رائدة دول المنطقة في المشاريع الاستثمارية والخدمية المقدمة.

وأكد أن الشركة ستعمل على بناء هذه المنتجعات في كافة المجالات، للمساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.