الرئيس التنفيذي لشركة “لوسِد”: رؤية السعودية 2030 ورؤيتنا هي مساعدة العالم على التحول لنموذج النقل المستدام

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوسد” بيتر رولينسون، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، هي رؤية شركة “لوسد” لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن شركة “لوسد” تسعى للتحول نحو النقل المستدام.

وبين أن المصنع يعمل على إنتاج السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الكثير من دول العالم.